Кричите на ребёнка? Сосед уже снимает: во сколько обойдётся родительский гнев

Словесная агрессия в семье перестает быть частным делом, когда свидетели фиксируют конфликт на видеокамеру. Председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов рассказал, какие улики принимают суды, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

За нецензурную брань при свидетелях сегодня предусмотрена ответственность. Если прохожий снимал своего ребенка и в кадр попал чужой конфликт, такая запись становится законным доказательством. Родитель может не заметить, как оказался объектом съемки, а затем и фигурантом дела со штрафом в 10 тысяч рублей. Подобные инциденты пока не носят массового характера, но техническая возможность зафиксировать нарушение есть почти у каждого жителя мегаполиса.

Систематические оскорбления и жесткое воспитание напрямую бьют по психике несовершеннолетнего. Ребенок быстро считывает агрессивное поведение взрослых как единственно возможную норму общения. Позже это проявляется в учебных заведениях, когда дети начинают использовать в речи те же слова, что слышат в домашней среде.

"Ребенок, очевидно, закрывается, запоминает вот это и само поведение, и потом оно передаётся на него, и он начинает занимать такую же линию потому что считает это нормальным", — сказал Андрей Губанов.

