Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой

Родительские методы воспитания могут стать поводом для прокурорской проверки, если они переходят границы закона и человеческого достоинства. О том, как отличить эмоциональную реакцию от правонарушения и кто определяет предел допустимой строгости, рассказал адвокат, председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт разъяснил правовые последствия жестокого обращения с детьми.

В вопросах воспитания закон защищает не только физическую неприкосновенность ребенка, но и его достоинство. Любое публичное оскорбление, даже если это случайный эмоциональный выплеск с использованием нецензурной брани, может повлечь административную ответственность.

"Безусловно, здесь нужно учитывать множество факторов, в том числе и свидетельские показания играют роль, и место, скажем, высказываний нецензурно. А если это публичное пространство, то здесь надо отметить и ответственность, сумма штрафа до 10 тысяч рублей возрастает", — отметил Андрей Губанов.

Грань между родительской дисциплиной и насилием определяют компетентные органы. При этом для возбуждения дела прокурору необходимы веские доказательства. В современную цифровую эпоху ими часто становятся записи с гаджетов, которые могут сделать сами дети.

"Определить эту грань, безусловно, могут исключительно компетентные органы или должностные лица, полномочия которых является рассмотрение таких сообщений о действиях, в том числе и какого-то насилия, применяемого родителями. Предусмотрена у нас и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию наших детей", — подчеркнул спикер.

Особое внимание уделяется защите дошкольников, которые не всегда могут заявить о проблеме самостоятельно. В таких случаях инициаторами проверок часто выступают детские сады, фиксирующие подозрительные травмы у воспитанников. Если повреждения не похожи на результат случайного падения, образовательное учреждение обязано передать информацию в соответствующие инстанции.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
