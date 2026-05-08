Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику

Уникальные приемы и смыслы классических постановок утрачиваются из-за невнимательности педагогов к деталям, считает российский режиссёр, сценарист и главный режиссёр Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв. Об особенностях сохранения культурного наследия специалист рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Балет является одним из самых хрупких видов искусства, который требует колоссальной внимательности к первоначальному замыслу автора. Часто после ухода мастера его постановки начинают меняться до неузнаваемости, так как педагоги концентрируются лишь на технической чистоте движений.

"Я просто вижу, как теряются нюансы, какие-то детали, которые я-то ещё помню. А забывают их педагоги балетные. Смысл этого движения они порой забывают", — отметил Иван Василёв.

По мнению режиссера, даже современные технологии не способны полностью заменить живую преемственность в театре. Камеры могут зафиксировать последовательность шагов, но не передают саму методику и душу исполнения.

"Сохранить театр можно только внутри этой ноосферы. Камера показывает, какие движения исполняются, а приёмы, как их исполнить, камера не сможет передать. Это передаётся из рук в руки", — пояснил спикер.

В России существует особая правовая защита для таких случаев — статус особо ценных объектов культурного наследия, который помогает сберечь уникальные ансамбли. В качестве примера живучести классики режиссер привел "Лебединое озеро", которое обрело бессмертие только после того, как за него взялись истинные профессионалы своего дела.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
