Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога

Посещение качественного балетного спектакля позволяет человеку прикоснуться к возвышенному и ощутить счастье, способное вытеснить мысли о бытовых проблемах и кредитах, уверен российский режиссёр, сценарист и главный режиссёр Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв. О том, почему классическое искусство остается созвучным человеческой природе, специалист рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Балет — это не просто танец, а глубокий исторический и даже духовный опыт. По мнению Ивана Василёва, он обращается к самим истокам человечности, которые зародились еще в те времена, когда наши предки танцевали вокруг добычи. Современному человеку, погрязшему в бесконечной суете, "тараканьих бегах" и заботах о выплате ипотеки, порой жизненно необходимо почувствовать присутствие чего-то более масштабного и светлого.

"Балет — это та штука, когда, если он действительно классный, когда человек приходит и понимает, что есть ещё что-то возвышенное. Он в этом смысле заменяет какие-то религиозные вещи, когда присутствие Бога человек ощущает, а не только то, что ему на ногу в трамвае наступили", — отметил Иван Василёв.

Несмотря на стереотип о "непонятности" классики для зумеров, практика показывает обратное. Режиссер замечает, что молодые люди 13-15 лет, однажды попав в театральную среду, часто остаются там навсегда. Секрет кроется в правильной подаче материала. Эксперт подчеркивает, что его родители использовали "голливудский подход" к созданию постановок — делали их понятными и захватывающими для зрителя в любой точке мира, будь то Таиланд или Сирия.

"Эти вот вещи, когда люди сюда приходят и это начинают чувствовать, они начинают понимать, что есть какое-то счастье на Земле, а не только суета и свет", — считает Иван Василёв.

