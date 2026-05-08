Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно

  1. Вероятность масштабной эпидемии хантавируса крайне мала из-за специфического способа заражения, считает вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист объяснил, почему высокая смертность от отдельных инфекций не всегда означает угрозу для всего человечества. 

 Появление информации о смертельных случаях заражения редкими вирусами всегда вызывает общественную тревогу, однако эксперты призывают разделять понятия личной опасности и угрозы для здравоохранения в целом. В случае с хантавирусами ситуация выглядит неоднозначно: при крайне тяжелом течении болезни риск пандемии практически отсутствует. 

"Если человек заболел, то риск будет порядка 30-50 процентов, и болезнь летальна. Но вероятность того, что человек заразится, низкая", — отметил Анатолий Альтштейн. 

Основным барьером для распространения инфекции служит механизм её передачи. Вирус попадает к людям через выделения диких мелких грызунов, что сильно ограничивает его возможность распространяться среди населения. Для того чтобы началась настоящая пандемия, вирус должен легко передаваться от одного человека к другому, чего в данном случае не наблюдается. 

"В этом смысле хантавирусы не считаются опасными в смысле публичного здравоохранения. В широком распространении пандемия хантавирусная кажется очень маловероятной из-за способа заражения", — пояснил эксперт. 

 Тем не менее вирусолог призывает не терять бдительность. Природа изменчива, и микроорганизмы способны преподносить неприятные сюрпризы за счет мутаций.  В качестве примера непредсказуемости он привел ситуацию с оспой обезьян. Долгое время считалось, что этот вирус не способен на массовую экспансию, однако последние годы показали обратное — болезнь охватила более ста тысяч человек по всему миру. 

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
