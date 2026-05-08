Балет превращается в набор шагов: почему со сцены исчезли живые образы и большая драма

Российскому балету сегодня остро не хватает постановщиков, способных мыслить масштабно и создавать цельные драматургические произведения, считает российский режиссёр, сценарист и главный режиссёр Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв. О системном кризисе в подготовке хореографов и изменении отношения государства к искусству сценарист рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Поиск новых талантов для Театра классического балета показывает, что молодые авторы часто ограничиваются комбинированием стандартных шагов вместо создания живых образов. Навык передавать характер и эмоции через танец встречается редко, но даже одаренным ребятам не хватает "чувства целого".

"Они могут создать какой-то небольшой номер на пять-десять минут, который будет сам по себе интересный, а выстроить драматургический спектакль — я пока что вот такого не вижу", — отметил Иван Василёв.

Ситуация осложняется тем, что в советские годы балет был частью государственной идеологии и находился под опекой влиятельных лиц на уровне Политбюро. Сейчас же приоритеты сместились, и внимание к отрасли заметно ослабло.

"Балет воспринимается сейчас для государства скорее как некая обуза, чем как некое искусство, которое надо развивать", — считает Иван Василёв.

Полная запись программы с Иваном Василёвым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.