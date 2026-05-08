Мир замер в ожидании пандемии? Эксперт рассказал, станет ли вирус Андес новым глобальным кошмаром

Редкий вирус Андес, унесший жизни нескольких человек на морском судне, не склонен к массовому распространению среди людей, считает вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. О специфике передачи опасного патогена эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Несмотря на пугающие заголовки о смертях в Атлантике, природа хантавирусов, к которым относится Андес, довольно специфична. Заражение обычно происходит не через укусы насекомых или прямой контакт с животными, а через вдыхание пыли, содержащей частицы выделений грызунов.

"Как правило, хантавирусы не передаются от человека к человеку. Это такое общее правило для хантавирусов. Изредка, наверное, при тесном контакте больного со здоровым такая передача не может быть исключена", — отметил Анатолий Альтштейн.

Этот конкретный вид вируса вызывает крайне тяжелое состояние — кардиопульмональный синдром. В отличие от более распространенных форм инфекции, поражающих почки, Андес бьет по легким, вызывая их паралич. Смертность в таких случаях может достигать 60%, однако за десятилетия наблюдений во всем мире зафиксировано не более тысячи подобных инцидентов.

"Есть два типа тяжелого заболевания, которые эти вирусы вызывают. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, очень распространенная хантавирусная инфекция. Считается, что порядка 200 тысяч человек ежегодно в мире этим заболевают", — пояснил Анатолий Альтштейн.

В то время как глобальные организации сохраняют бдительность, специалисты подчеркивают: риск для широких масс остается низким из-за сложности передачи вируса.

Полная запись программы с Анатолием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.