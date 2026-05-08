Пуанты из стали: как русские балерины разрушили западный миф о застывшем советском искусстве

Русский балет стал символом государственного престижа благодаря сочетанию жесткой дисциплины и бережного отношения к традициям, отметил российский режиссёр, сценарист и главный режиссёр Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв. В эфире программы "Клуб главного редактора" Pravda.Ru он рассказал о триумфе советской школы на Западе.

Развитие классического балета в СССР получило мощный импульс благодаря государственному подходу. Создание хореографических училищ и строительство театров с колоннами в каждом городе-миллионнике позволило выстроить систему поиска талантов по всей стране. Железный занавес, как ни странно, помог сохранить уникальную чистоту стиля, сделав балет главной визитной карточкой страны.

Особой страницей истории стали гастроли Большого театра в США в 1965 году. Несмотря на идеологические сложности, постановка "Весны священной" вызвала настоящий фурор.

"Если по "Лебединому озеру" было видно, что в этой стране люди способны сохранять традиции, то по "Весне священной" было видно, что эта страна куда-то движется, куда-то развивается", — подчеркнул Иван Василёв.

Этот успех заставил Запад пересмотреть свои стереотипы о советской культуре. По словам режиссера, именно тогда мир увидел, что Россия не только хранит вековые достижения, но и задает новые тренды в мировом искусстве.

Полная запись программы с Иваном Василёвым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
