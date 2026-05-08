Незаконное рождение новых государств на обломках Советского Союза не имело под собой ни юридического, ни геополитического обоснования, считает политолог, доктор политических наук Людмила Адилова. О том, почему Россия имеет основания пересмотреть итоги Беловежских соглашений, эксперт рассказала в эфире видеоканала Pravda.Ru.
Сегодня историки и аналитики вновь возвращаются к событиям в Беловежской пуще, рассматривая их как продуманный акт по роспуску скрепляющих республики институтов.
"Это было сделано как спецоперация в глубокой ночи, в глубоком подпитии, в Беловежской пуще, людьми, которые называли себя политиками", — отметила Людмила Адилова.
По её мнению, основная ответственность за крах державы лежит на Михаиле Горбачеве, чьи действия всё чаще связывают с прямым предательством интересов страны.
Особое внимание стоит уделить тому факту, что возникшие на постсоветском пространстве республики никогда ранее не имели собственной национальной государственности. Россия как правопреемница в теории могла бы инициировать процесс признания этих образований незаконными.
"У них ни у кого никогда не было национальной государственности", — подчеркнула Людмила Адилова.
