Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией

Незаконное рождение новых государств на обломках Советского Союза не имело под собой ни юридического, ни геополитического обоснования, считает политолог, доктор политических наук Людмила Адилова. О том, почему Россия имеет основания пересмотреть итоги Беловежских соглашений, эксперт рассказала в эфире видеоканала Pravda.Ru.

Сегодня историки и аналитики вновь возвращаются к событиям в Беловежской пуще, рассматривая их как продуманный акт по роспуску скрепляющих республики институтов.

"Это было сделано как спецоперация в глубокой ночи, в глубоком подпитии, в Беловежской пуще, людьми, которые называли себя политиками", — отметила Людмила Адилова.

По её мнению, основная ответственность за крах державы лежит на Михаиле Горбачеве, чьи действия всё чаще связывают с прямым предательством интересов страны.

Особое внимание стоит уделить тому факту, что возникшие на постсоветском пространстве республики никогда ранее не имели собственной национальной государственности. Россия как правопреемница в теории могла бы инициировать процесс признания этих образований незаконными.

"У них ни у кого никогда не было национальной государственности", — подчеркнула Людмила Адилова.

