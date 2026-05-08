Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы

Особая тактика поведения позволяла Владимиру Жириновскому превращать каждое свое выступление в долгоиграющее событие, отметила политолог Людмила Адилова. О том, как создавались те самые "пророчества" и яркие образы, доктор политических наук рассказала в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

Публичный образ скандального оратора был результатом тонкого расчета и артистизма. В то время, как перед студентами МГИМО или МГУ он выступал как профессионал, в стенах Думы и на телешоу включал режим эпатажа. Это было необходимо для удержания внимания массовой аудитории, которую невозможно было зацепить просто "чистенькой" речью.

"Он знал, чтобы запомниться публике, чтобы публика заметила, и чтобы публика запомнила, он должен эпатировать", — считает Людмила Адилова.

Особое внимание уделялось созданию "звуковых цитат" — коротких, запоминающихся фраз, которые публика подхватывала и повторяла годами. Это и есть ораторское искусство — если выступление не порождает таких цитат, его можно считать пустым.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
