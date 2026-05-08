Жириновский обходился без карт Таро: раскрыт секрет пророчеств, от которых до сих пор бегут мурашки

Владимир Жириновский был уникальным политиком, который создал партию как личный бренд с нуля и обладал способностью точно прогнозировать развитие событий, считает политолог, доктор политических наук Людмила Адилова. Что помогло лидеру ЛДПР стать мировой фигурой, эксперт рассказала в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

В девяностые годы в России еще не учили создавать партии, поэтому Жириновский был настоящим первопроходцем. Пока другие посещали лекции в академиях, он полагался на свою интуицию и впитывал знания буквально на ходу. По мнению эксперта, он стал классическим примером человека, который сделал себя сам и добился узнаваемости далеко за пределами страны без какого-либо административного ресурса.

Его знаменитые точные прогнозы — это не ясновидение, а результат огромной работы над собой и постоянного накопления знаний. Он мог анализировать ситуацию так глубоко, что его выводы опережали время.

Особым талантом Жириновского было умение выступать. Его речи всегда строились вокруг одной идеи, на которую он постепенно накладывал новые смыслы, внимательно следя за реакцией людей. Если он видел, что аудитория устала, то сразу предлагал что-то острое и неожиданное.

"Он говорил, что никогда не знает, с чего начнёт первую фразу, допустим, произнесёт, а чем закончит, он не знает. Потому что озарение приходит в речи", — отметила Людмила Адилова.

Политик сам дорабатывал все свои материалы и лично подбирал команду, находя людей, которые не боялись выходить на площади в те непростые времена. Там, где обычный человек видел лишь набор фактов, Жириновский выстраивал целую политическую систему.

Полная запись программы с Людмилой Адиловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
