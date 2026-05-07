Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой

Громкий успех и востребованность в профессии порой сопровождаются тяжелым ощущением внутренней пустоты. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru системный семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина рассказала, почему популярные личности перестают верить в заслуженность своих достижений.

Публичный успех далеко не всегда совпадает с внутренним самоощущением человека. Одной из причин такого разрыва становится психологический феномен, при котором личность перестает воспринимать себя как автора собственного триумфа. Вместо этого человек начинает чувствовать себя лишь инструментом или объектом в чужих руках, сомневаясь в каждом своем шаге.

"Когда человек достигает успеха, он внутренне не чувствует, что это его заслуга, и считает успех случайным. Человек относится к себе не как к личности, а как к объекту, игрушке в руках других людей. Он не верит в то, что его успех — это плод собственных усилий", — отмечает Татьяна Потемкина.

Такие психологические установки часто формируются еще в детстве под влиянием завышенных ожиданий родителей. Особую группу риска составляют одаренные дети. Привычка быть первым и лучшим за счет природного таланта может привести к серьезному жизненному кризису в зрелом возрасте, когда человеку приходится заново искать свое место в мире.

"Ранний успех может привести к тому, что к середине жизни люди ломаются. Моцарт стал великим композитором, но ощущения своей известности не получил и в итоге умер, не дожив даже до сорока лет", — добавила Татьяна Потемкина.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
