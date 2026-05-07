Гурченко выбирала миллионы глаз вместо одних родных: почему успех часто оборачивается пустотой

Трагедии известных личностей часто становятся следствием их болезненной зависимости от признания толпы, считает семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина. О причинах одиночества знаменитостей специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Многие люди, добившиеся больших высот, обладают демонстративным типом личности. Для них жизненно необходимо постоянное восхищение окружающих, и со временем эта потребность превращается в настоящую зависимость. Когда желание выглядеть безупречно в глазах миллионов становится приоритетом, на выстраивание глубоких связей в семье просто не остается сил.

Ярким примером такого жизненного пути была Людмила Гурченко. Актриса настолько дорожила своим успехом и тем восторгом, который она читала в глазах публики, что близость с собственной дочерью отошла для неё на второй план. В итоге ребенок не получил необходимого тепла и внимания, что привело к разрыву отношений.

"Желание выглядеть прекрасно в глазах миллионов фактически меняет жизнь в семье", — отметила Татьяна Потемкина.

Однако профессиональный успех не всегда является приговором для личной жизни. История знает немало примеров крепких союзов, таких как Майя Плисецкая и Родион Щедрин или Вячеслав Тихонов со своей супругой. Одиночество настигает лишь тех, для кого ценность толпы перевешивает значимость одного близкого человека.

"Если человек, несмотря на успех, имеет для него ценные, близкие отношения, то они будут. А если только толпа, то вряд ли", — считает Татьяна Потемкина.

Полная запись программы с Татьяной Потемкиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.