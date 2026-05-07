Уроки выживания от Ким Чен Ына: почему Тегеран может выбрать путь закрытой ядерной крепости

Отказ от прежних ядерных ограничений становится главной темой обсуждения в иранских элитах из-за нарастающей внешней агрессии. О том, почему Иран может выбрать путь КНДР для обеспечения своей безопасности, рассказала историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

На сегодняшний день инспекции МАГАТЭ официально не подтверждают наличие подпольного производства ядерного оружия в Иране. Тем не менее, внешнее давление и разрыв ядерной сделки со стороны США практически стерли грань между мирным атомом и военной программой. Ситуация осложняется постоянными диверсиями.

"Усиление мер по защите физиков-ядерщиков обусловлено рисками диверсий", — отметила Дарья Митина.

По её словам, устранение ведущих ученых происходит при поддержке из-за океана, что вынуждает Тегеран пересматривать свои подходы к защите суверенитета.

Смерть верховного лидера Рахбара Али Хаменеи может привести к отмене его фетвы, запрещавшей создание ядерной бомбы. В иранском парламенте уже открыто обсуждают необходимость ревизии всех "безъядерных" обязательств.

"Самый верный метод обеспечения военной безопасности — это метод северокорейский. Поменьше о бомбе болтать и побыстрее и получше её сделать", — считает Дарья Митина.

