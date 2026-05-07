Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Уроки выживания от Ким Чен Ына: почему Тегеран может выбрать путь закрытой ядерной крепости

Правда ТВ » Личное мнение

Отказ от прежних ядерных ограничений становится главной темой обсуждения в иранских элитах из-за нарастающей внешней агрессии. О том, почему Иран может выбрать путь КНДР для обеспечения своей безопасности, рассказала историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

На сегодняшний день инспекции МАГАТЭ официально не подтверждают наличие подпольного производства ядерного оружия в Иране. Тем не менее, внешнее давление и разрыв ядерной сделки со стороны США практически стерли грань между мирным атомом и военной программой. Ситуация осложняется постоянными диверсиями.

"Усиление мер по защите физиков-ядерщиков обусловлено рисками диверсий", — отметила Дарья Митина.

По её словам, устранение ведущих ученых происходит при поддержке из-за океана, что вынуждает Тегеран пересматривать свои подходы к защите суверенитета.

Смерть верховного лидера Рахбара Али Хаменеи может привести к отмене его фетвы, запрещавшей создание ядерной бомбы. В иранском парламенте уже открыто обсуждают необходимость ревизии всех "безъядерных" обязательств.

"Самый верный метод обеспечения военной безопасности — это метод северокорейский. Поменьше о бомбе болтать и побыстрее и получше её сделать", — считает Дарья Митина.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
Анкара уран на коленке не обогатит: почему турецкая бомба существует только в воображении политиков
Анкара уран на коленке не обогатит: почему турецкая бомба существует только в воображении политиков
Европа нашла чёрный ход в ядерный клуб: Польша и Германия уже готовы примерить новый статус
Европа нашла чёрный ход в ядерный клуб: Польша и Германия уже готовы примерить новый статус
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
Ядерный пазл почти собран: почему в Сеуле замерли в миллиметре от создания самой опасной "игрушки"
Ядерный пазл почти собран: почему в Сеуле замерли в миллиметре от создания самой опасной "игрушки"
Гурченко выбирала миллионы глаз вместо одних родных: почему успех часто оборачивается пустотой
Гурченко выбирала миллионы глаз вместо одних родных: почему успех часто оборачивается пустотой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.