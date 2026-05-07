Анкара уран на коленке не обогатит: почему турецкая бомба существует только в воображении политиков

Анкара не имеет технических возможностей для создания атомной бомбы, заявила политик и историк Дарья Митина. О том, почему турецкий ядерный проект остается лишь теорией, председатель профсоюза "Новый Труд" рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Главная проблема — это отсутствие технологий. Турция не умеет самостоятельно обогащать уран и перерабатывать ядерное топливо, а построить такие заводы "по-тихому" в обход международных соглашений не получится.

"Технологически Турция, конечно, не дотягивает. Нет каких-то чувствительных элементов программы. Это обогащение урана, прежде всего, переработка отработанного ядерного топлива", — отметила Дарья Митина.

Кроме того, экономика страны слишком сильно зависит от внешней торговли. Если Анкара всерьез займется ядерным оружием, она окажется в полной изоляции. Вокруг Турции нет союзников, которые поддержали бы такой проект — только конкуренты и страны, с которыми отношения и так находятся на грани конфликта.

"Сильная зависимость от внешней торговли, нестабильность финансовой системы — это не тот социальный фон, на котором создаётся успешный ядерный проект. Публичные высказывания о ядерной программе в основном — это элемент популизма", — считает эксперт.

Пока Турции хватает обычных ракет и гиперзвуковых систем, чтобы решать свои военные задачи, поэтому разговоры об атоме остаются лишь частью политической игры.

