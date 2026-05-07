Европа нашла чёрный ход в ядерный клуб: Польша и Германия уже готовы примерить новый статус

Ядерное оружие можно не только произвести самостоятельно, но и просто купить, что открывает пугающие перспективы для мировой безопасности, считает политик Дарья Митина. О стремлении европейских стран к обладанию средствами массового поражения секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель профсоюза "Новый Труд" рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Европейские элиты все чаще задумываются о получении ядерного статуса. Официально Варшава уже открыто заявляет о желании обладать такими вооружениями или как минимум участвовать в совместных ядерных миссиях НАТО. При этом польское руководство не раскрывает, каким именно способом планирует достичь этой цели.

"Ведь ядерное оружие можно не только самостоятельно произвести, готовые изделия-то можно и купить на самом деле. И вот здесь открываются такие бездны, заглянуть в которые даже бывает иногда страшновато", — отметила Дарья Митина.

Ситуация в Германии также претерпевает коренной перелом. В Берлине всерьез обсуждают план действий на случай, если США решат покинуть европейский театр военных действий. Среди рассматриваемых вариантов — разработка собственного оружия или участие в коллективных силах сдерживания на базе французских или британских арсеналов.

"Вписаться во всевозможные ядерные форматы вот на основе французской ядерной базы или английской ядерной базы — это, конечно, для Германии вариант вполне себе рассматриваемый", — пояснила Дарья Митина.

Между тем пока Европа пытается вооружиться, Россия сохраняет военную мощь и спокойствие, не давая Западу нарушить ядерный баланс сил.

