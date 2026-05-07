Ядерный пазл почти собран: почему в Сеуле замерли в миллиметре от создания самой опасной "игрушки"

Южная Корея может создать собственное ядерное оружие в кратчайшие сроки, считает политик Дарья Митина. О технологическом потенциале Сеула и американских ограничениях секретарь Объединённой Коммунистической партии, председатель профсоюза "Новый Труд" рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Экономика и наука Республики Корея позволяют быстро запустить полноценную ядерную программу. Сегодня в стране работают 26 атомных энергоблоков, подготовлены десятки тысяч профильных специалистов и налажено производство топлива. Сдерживающим фактором остаются США, которые строго следят за тем, чтобы ядерные технологии не расползались по миру.

"Сеул уже давно получил имидж такого порогового ядерного государства, где до ядерной бомбы вот чуть-чуть, пару шагов", — отметила Дарья Митина.

С вопросом средств доставки проблем тоже нет. Еще несколько лет назад корейцы добились от США снятия ограничений на дальность своих ракет. Теперь их системы могут поражать цели в радиусе 3000 км. Пока Южная Корея использует этот статус как рычаг давления, чтобы выбивать из Америки дополнительные гарантии безопасности и финансирование.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
