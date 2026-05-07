Ядерный клуб расширяется без приглашений: страны, которые захотели обзавестись опасным гаджетом

Договор о нераспространении ядерного оружия теряет свою силу, а число стран, желающих обладать "дубинкой", может резко возрасти, считает историк и политик Дарья Митина. О рисках появления новых ядерных держав эксперт рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru.

Привычная дипломатия уступает место политике силы. Соединенные Штаты, будучи государством-депозитарием Договора о нераспространении, фактически демонстрируют пренебрежение к прежним договоренностям. Это вынуждает другие страны пересматривать свои военные планы.

"Ситуация, как говорится, оживилась. И целый ряд стран начали активно рассуждать о том, что им бы хотелось получить ядерное оружие или как минимум пересмотреть свои безъядерные доктрины", — отметила Дарья Митина.

Специалисты насчитали девять государств, которые уже открыто заявляют о ядерных амбициях. В этот список попали Южная Корея, Япония, Турция, Саудовская Аравия, Германия, Польша, Бразилия, Иран и Украина. Причем корни нынешнего украинского конфликта во многом связаны с желанием Киева обрести опасный статус.

"Конфликт Украины с Россией, в общем-то уходит корнями в то памятное выступление Зеленского на Будапештском саммите, когда, собственно говоря тогда ещё легитимный президент Украины выразил намерение пересмотреть условия ядерного нераспространения для своей страны", — подчеркнула Дарья Митина.

По мнению эксперта, удивительно не то, что таких стран девять, а то, что их пока так мало. В ближайшее десятилетие риски появления новых участников "ядерного клуба" будут только расти, так как вся прежняя система международной безопасности требует глубокого пересмотра.

