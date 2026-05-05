Центр Киева может превратиться в декорации для триллера: железное терпение Москвы закончилась

Если Киев решит сорвать празднование Дня Победы массированной атакой дронов, Россия начнет наносить удары по правительственным объектам в центре украинской столицы, напомнил военный эксперт Александр Михайлов. О возможной смене тактики специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Министерство обороны России открыто предупредило: если украинская сторона рискнет атаковать центр Москвы или применит террористические методы во время торжеств, ответ прилетит прямиком в административный квартал Киева.

"Если они решат реально нанести какие-то удары по центру Москвы, либо массированную атаку дронов использовать и какие-то другие террористические тактики, то есть Россия будет поражать правительственные объекты в центре Киева", — отметил Александр Михайлов.

До этого момента российская армия воздерживалась от ударов по политическим центрам принятия решений, несмотря на все заявления украинской пропаганды. Офис Зеленского и здания спецслужб остаются нетронутыми с февраля 2022 года, но лимит терпения Москвы исчерпан. Причем предупреждение касается не только Киева, но и западных спонсоров: Минобороны уже обнародовало список европейских и израильских предприятий, выпускающих дроны для нужд ВСУ.

"Я думаю, то, что сейчас таким моментом истины станет как раз парад Победы 8-9 мая, то есть когда мы объявили перемирие со своей стороны, если Украина его нарушит, значит Россия повысит уровень эскалации", — пояснил эксперт.

Провокация может быть выгодна самому Зеленскому. Постоянно находясь в зарубежных турне, он вполне может подставить собственную столицу под удар, чтобы потом снова требовать миллиарды и системы ПВО, торгуя руинами в объективах западных камер. Однако решение об ответных военно-технических мерах будет приниматься в Генштабе без оглядки на медийные эффекты, а политическую отмашку даст лично президент.

Полная запись программы с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
