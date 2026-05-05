Ни мира, ни войны: почему Ближний Восток замер в странном ожидании и чем это обернётся

Отсутствие официальных гарантий безопасности и нежелание Вашингтона сворачивать военное присутствие делают нынешнюю разрядку временной, считает член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. О причинах затянувшейся паузы в конфликте эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Затишье в зоне ближневосточного конфликта — это не конец противостояния, а лишь его приостановка. Стороны замолчали не из-за достижения компромисса, а из-за стратегического тупика. США пытаются создать видимость завершения миссии, при этом сохраняя свои позиции в регионе.

"Говорит [Трамп]: "А мы войну закончили, но на Ближнем Востоке остаёмся". Вот это и есть, ну, вот эта система — ни мира, ни войны", — отметил Александр Перенджиев.

Для Ирана такой расклад неприемлем. Тегеран продолжает настаивать на полном выводе американских подразделений, рассматривая их как постоянный источник угрозы. Однако никаких внятных заверений в том, что удары по иранской территории или Ливану не повторятся, получено не было.

"Никакой гарантий ни США, ни тем более Израиль не давал. Значит, что? Значит, будет снова накапливание сил, вооружений, техники и снова начнётся новый виток боевых действий", — пояснил эксперт.

Пока Вашингтон пытается сохранить лицо с помощью хитрых дипломатических формулировок, реальные противоречия никуда не исчезли. Без предоставления гарантий ненападения и решения вопроса с иностранными базами нынешняя оперативная пауза неизбежно перерастет в новый этап эскалации, к которому стороны уже начали готовиться.

