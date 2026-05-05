Европейская оборона под ударом: как США превращают НАТО в свой бизнес

Дональд Трамп намерен превратить НАТО в закрытый клуб по подписке, где за право безопасности придется отдать 5% ВВП. Об истинных целях американской администрации в европейском пространстве рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru военный эксперт Александр Михайлов.

Вашингтон выставил союзникам по НАТО ультиматум. Если раньше Трамп скромно просил 2% ВВП на оборону, то теперь ставки выросли до пяти. Речь идет о сотнях миллиардов евро, которыми Штаты хотят управлять лично, закупая на них свое же вооружение.

"Первая цель — это довести выплаты европейских государств в бюджет НАТО с 2 до пяти процентов ВВП. То есть огромные суммы, они исчисляются сотнями миллиардов евро, которые американцы хотят забрать под своё управление и дальнейшее распределение закупки американских прежде всего вооружений", — отметил Александр Михайлов.

Второй пункт в списке покупок Трампа — Гренландия. Эксперт уверен, что идея аннексии острова никуда не делась, просто президент выжидает момент. Сейчас он использует иранский вопрос как рычаг давления. Пока европейцы деликатно дистанцируются от конфликта с Тегераном, Трамп записывает их в "предатели". Это удобный повод напомнить, кто десятилетиями охранял Европу, и чей ядерный зонтик висит над их головами.

"Если мне что-то дальше не будет нравиться, я просто выйду из НАТО, и вы превратитесь просто в колосса на глиняных ногах. Без нашего стратегического ядерного оружия, без наших технологий, без наших объёмов вооружения, которые производят американские ОПК, что такое вообще НАТО?" — изложил позицию Трампа Александр Михайлов.

Европа сейчас находится в сложной экономической ситуации, зажатая между торговой экспансией Китая и оттоком капитала в США, где условия для бизнеса выглядят привлекательнее. В попытке поддержать промышленность ЕС делает ставку на масштабные оборонные заказы, однако и в этом секторе европейские компании сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны американского и российского ВПК. Это ставит союз под угрозу технологической зависимости от Вашингтона и превращает внутренний рынок в площадку для поддержки чужих оборонных интересов.

Полная запись программы с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.