Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем

Правда ТВ » Точка зрения

Оппозиционные силы имеют все шансы одержать сокрушительную победу на предстоящих выборах в Армении, считает член политсовета партии "Процветающая Армения" Арман Абовян. О политических раскладах и причинах падения рейтинга правительства политик рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Популярность действующей власти в Армении стремительно катится под откос. По некоторым оценкам, поддержка колеблется в районе 20-27%,. Общество болезненно реагирует на попытки пересмотреть фундамент государства, будь то отказ от упоминания Арцаха или дискуссии вокруг изменения герба с изображением горы Арарат.

"Нынешние власти Армении ведут себя в логике коллаборационистов и оккупантов", — заявил Арман Абовян.

По его мнению, идеологическая кампания против церкви и армии окончательно отвернула от правительства как городское, так и сельское население. Пока действующее руководство пытается удержаться в креслах "зубами", оппозиция аккумулирует силы для электорального реванша.

"Прогноз по выборам в том, что сборная оппозиция в пух и прах громит власть", — подчеркнул спикер.

Резкое падение доверия связано с политикой, которую политик охарактеризовал как лишение народа его идентичности. В таких условиях любые попытки административного давления на исход голосования могут лишь усугубить внутренний раскол.

Полная запись программы с Арманом Абовяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Армия из воображения: как Пентагон научился воевать с Ираном цифрами в отчётах
Армия из воображения: как Пентагон научился воевать с Ираном цифрами в отчётах
Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты
Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике
Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.