Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем

Оппозиционные силы имеют все шансы одержать сокрушительную победу на предстоящих выборах в Армении, считает член политсовета партии "Процветающая Армения" Арман Абовян. О политических раскладах и причинах падения рейтинга правительства политик рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Популярность действующей власти в Армении стремительно катится под откос. По некоторым оценкам, поддержка колеблется в районе 20-27%,. Общество болезненно реагирует на попытки пересмотреть фундамент государства, будь то отказ от упоминания Арцаха или дискуссии вокруг изменения герба с изображением горы Арарат.

"Нынешние власти Армении ведут себя в логике коллаборационистов и оккупантов", — заявил Арман Абовян.

По его мнению, идеологическая кампания против церкви и армии окончательно отвернула от правительства как городское, так и сельское население. Пока действующее руководство пытается удержаться в креслах "зубами", оппозиция аккумулирует силы для электорального реванша.

"Прогноз по выборам в том, что сборная оппозиция в пух и прах громит власть", — подчеркнул спикер.

Резкое падение доверия связано с политикой, которую политик охарактеризовал как лишение народа его идентичности. В таких условиях любые попытки административного давления на исход голосования могут лишь усугубить внутренний раскол.

