Армия из воображения: как Пентагон научился воевать с Ираном цифрами в отчётах

Заявленная численность американских войск в 15 тысяч человек является скорее инструментом пропаганды, чем реальным кулаком для удара по Ирану, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. О завышенных показателях военной мощи США эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Когда Вашингтон начинает жонглировать цифрами вроде "сотни самолётов" и "десятки тысяч солдат", это стоит воспринимать как попытку внушить страх, а не как намек на реальное вторжение. Иранцев подобные декорации уже давно не впечатляют. По факту, на палубах авианосцев физически невозможно разместить столько человек.

"То есть фактически речь идёт просто о цифрах, но не о реальных силах, которые действительно направлены против Ирана", — пояснил Александр Перенджиев.

Пентагон может сколько угодно суммировать контингенты на базах в Европе или в самих Штатах, рисуя красивые отчёты. Но превратить эти "бумажные" тысячи в реальный десант — задача почти самоубийственная. Наземная операция стала бы мгновенным финалом для карьеры любого американского лидера, ведь столкновение с Ираном на его территории превратится в быструю и эффективную мясорубку для американских морпехов.

"В реальности, может, там и больше их там, этих военнослужащих. Но можно посчитать, сколько их в США там, там, не знаю, где-то на других каких-то базах американских, необязательно Ближнего Востока, да, там в Европе их сколько там? И сказать, что их там 500 тысяч, да?", — отметил спикер.

