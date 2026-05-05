Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты

Американское военное присутствие в мире претерпевает серьезные изменения, что негативно сказывается на имидже Вашингтона, считает военный эксперт Александр Михайлов. О том, почему США переносят активность на Китай и Кубу, специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Вывод пяти тысяч военнослужащих из Европы не ослабит группировку США значительно, но станет важным сигналом для всех стран, где есть американские базы. Однако более серьезные проблемы возникли на Ближнем Востоке, где союзники США столкнулись с финансовым и политическим кризисом из-за ударов по их территории.

"Прежде всего вот такие абсолютно неожиданные для себя удары получили союзники, ближневосточные союзники американцев, которые ранее спокойно и без всякого там оглядки на Иран, размещали военные базы США на своей территории. В итоге получили серию ударов по своей территории и, конечно же, падение капитализации собственных государств. Население этих стран также увидело слабость американской "крыши", которую они раньше продавали за большие деньги", — отметил Александр Михайлов.

Эксперт добавил, что эти страны инвестировали сотни миллиардов долларов в американскую экономику и вооружения, но в итоге столкнулись с нарушением логистических цепочек и падением уровня безопасности. Сейчас США переключают внимание на другие направления, следуя задачам Дональда Трампа.

Главной целью становится милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем. Также США готовят почву для давления на другом направлении.

"Новая цель для Америки — это Кубинский плацдарм. Трамп уже открыто заявляет о начале эскалации вокруг острова Свободы. Для всего этого американцам нужно оружие, в том числе томагавки, в том числе Dark Eagle, и в том числе нужны военнослужащие", — пояснил Александр Михайлов.

