Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты

Правда ТВ » Точка зрения

Американское военное присутствие в мире претерпевает серьезные изменения, что негативно сказывается на имидже Вашингтона, считает военный эксперт Александр Михайлов. О том, почему США переносят активность на Китай и Кубу, специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

 Вывод пяти тысяч военнослужащих из Европы не ослабит группировку США значительно, но станет важным сигналом для всех стран, где есть американские базы. Однако более серьезные проблемы возникли на Ближнем Востоке, где союзники США столкнулись с финансовым и политическим кризисом из-за ударов по их территории.

"Прежде всего вот такие абсолютно неожиданные для себя удары получили союзники, ближневосточные союзники американцев, которые ранее спокойно и без всякого там оглядки на Иран, размещали военные базы США на своей территории. В итоге получили серию ударов по своей территории и, конечно же, падение капитализации собственных государств. Население этих стран также увидело слабость американской "крыши", которую они раньше продавали за большие деньги", — отметил Александр Михайлов.

Эксперт добавил, что эти страны инвестировали сотни миллиардов долларов в американскую экономику и вооружения, но в итоге столкнулись с нарушением логистических цепочек и падением уровня безопасности. Сейчас США переключают внимание на другие направления, следуя задачам Дональда Трампа.

Главной целью становится милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем. Также США готовят почву для давления на другом направлении.

"Новая цель для Америки — это Кубинский плацдарм. Трамп уже открыто заявляет о начале эскалации вокруг острова Свободы. Для всего этого американцам нужно оружие, в том числе томагавки, в том числе Dark Eagle, и в том числе нужны военнослужащие", — пояснил Александр Михайлов.

Полная запись программы с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике
Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.