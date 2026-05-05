Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду

Приезд Владимира Зеленского и Майи Санду в Ереван является попыткой армянских властей выслужиться перед Европой, считает член политсовета партии "Процветающая Армения" Арман Абовян. О том, как республику превращают в инструмент против России, политик рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Власти Армении устроили в Ереване мероприятие, которое больше похоже на антироссийский сбор, чем на официальный визит. Приглашение Зеленского и Санду — это просто способ получить поддержку Запада перед выборами. Арман Абовян уверен, что руководство страны буквально присягает на верность Европе, забывая о собственных интересах и безопасности.

"Приглашение таких одиозных личностей, как Майя Санду или Зеленский, это некая присяга на европейский вассалитет в обмен на поддержку европейцев на выборах", — отметил Арман Абовян.

Особенно странно, что Зеленский позволяет себе угрожать союзникам Армении прямо из её столицы. При этом в народе еще помнят, что Украина поставляла фосфорное оружие Азербайджану. Политик считает, что из-за этого страну могут использовать как пушечное мясо в чужой большой игре.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
