Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике

Правда ТВ » Точка зрения

Американская попытка зайти в Ормузский пролив завершилась отходом сил США на исходные позиции после жесткого, но аккуратного противодействия со стороны Ирана, заявил член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. О текущем обострении в Персидском заливе аналитик рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Ситуация в Ормузском заливе демонстрирует разницу между медийной активностью Вашингтона и фактическим положением дел на воде. Пока американское руководство делает акцент на эмоциональной подаче своих решений, Тегеран придерживается стратегии сдержанной силы.

"Трамп демонстрирует больше словесности, чем дела. Ну, со стороны Ирана я бы сказал, больше дела, меньше словесности", — отметил Александр Перенджиев.

Попытки ВМС США войти в пролив встретили организованное сопротивление. Иранские силы не пошли на прямую эскалацию, предпочтя тактику вытеснения, которая оказалась эффективной против американской группировки.

"Они просто выдавили американцев, где-то их, так сказать, пугнули ракетами. Вот, те отошли — я имею в виду американцы — и заняли исходные позиции", — пояснил эксперт.

Несмотря на воинственную риторику, ни одна из сторон на текущий момент не заинтересована в начале полномасштабных боевых действий. Иранские военные действуют в рамках своей оборонной стратегии, избегая лишних провокаций, в то время как "героизм" Дональда Трампа пока остается на уровне заявлений.

Полная запись программы с Александром Перенджиевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты
Американская "крыша" протекла: почему союзники на Ближнем Востоке внезапно остались без защиты
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.