Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике

Американская попытка зайти в Ормузский пролив завершилась отходом сил США на исходные позиции после жесткого, но аккуратного противодействия со стороны Ирана, заявил член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. О текущем обострении в Персидском заливе аналитик рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Ситуация в Ормузском заливе демонстрирует разницу между медийной активностью Вашингтона и фактическим положением дел на воде. Пока американское руководство делает акцент на эмоциональной подаче своих решений, Тегеран придерживается стратегии сдержанной силы.

"Трамп демонстрирует больше словесности, чем дела. Ну, со стороны Ирана я бы сказал, больше дела, меньше словесности", — отметил Александр Перенджиев.

Попытки ВМС США войти в пролив встретили организованное сопротивление. Иранские силы не пошли на прямую эскалацию, предпочтя тактику вытеснения, которая оказалась эффективной против американской группировки.

"Они просто выдавили американцев, где-то их, так сказать, пугнули ракетами. Вот, те отошли — я имею в виду американцы — и заняли исходные позиции", — пояснил эксперт.

Несмотря на воинственную риторику, ни одна из сторон на текущий момент не заинтересована в начале полномасштабных боевых действий. Иранские военные действуют в рамках своей оборонной стратегии, избегая лишних провокаций, в то время как "героизм" Дональда Трампа пока остается на уровне заявлений.

Полная запись программы с Александром Перенджиевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.