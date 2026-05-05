Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы

Планам США по превращению Германии в стартовую площадку для новейших ракетных комплексов не суждено сбыться из-за целого комплекса технических и геополитических факторов. О том, почему Берлин остался без обещанного гиперзвукового оружия, рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru военный эксперт Александр Михайлов.

Германия, ожидавшая превращения в главный ракетный форпост США в Европе, внезапно осталась у "пустого аэродрома". Речь идет о комплексах Dark Eagle и дозвуковых Tomahawk, которые американцы планировали разместить к 2027 году. Однако реальность оказалась прозаичнее громких анонсов: хваленый гиперзвук до сих пор не вылез из "пеленок" испытательного полигона, оставаясь лишь дорогим макетом.

"Dark Eagle еще не принят на вооружение американской армии. Это изделие пока еще находится в стадии завершающих испытаний. Комплекс еще не доработан, он еще сырой, и конкретно говорить о том, что такого-то числа такого-то года американцы вооружат Германию — это слишком фантазийно", — отметил Александр Михайлов.

Помимо технических проблем, под вопросом оказались и старые добрые Tomahawk. Выяснилось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке у Вашингтона банально не хватает лишних ракет для европейских союзников. Но главный стоп-сигнал пришел из Кремля. Обновленная ядерная доктрина России и прямой диалог лидеров держав заставили Белый дом умерить пыл в вопросе развертывания наступательного оружия.

"Я думаю опять же, и общение президента Путина с президентом Трампом, в том числе и недавнее, вот по телефону, тоже в ходе этого общения наверняка обсуждались вопросы милитаризации европейского пространства. Я думаю, что Россия еще раз напомнила о недопустимости вот этого шерринга наступательных вооружений такого уровня, то есть ракет средней дальности", — пояснил спикер.

Несмотря на панику в немецких СМИ, эксперт призывает не путать отмену поставок новых ракет с полным уходом американцев. Контингент в 35 тысяч человек остается на своих местах, как и десятилетиями до этого. США просто решили не дразнить русского медведя оружием, которое пока существует только в планах.

Полная запись программы с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
