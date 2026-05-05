Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы

Наличие надежной финансовой подушки безопасности позволяет пережить любые жизненные перемены без долговой ямы, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. О способах защиты личного бюджета и правильном отношении к процедуре банкротства эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Вместо того, чтобы героически сражаться с уже накопленными кредитами, лучше выстроить оборону так, чтобы дефицит денег не возникал в принципе.

"Я считаю, что прежде всего необходимо максимально ориентироваться на ситуацию, связанную с тем, чтобы долгов не возникало. И здесь очень важно стараться формировать такую надежную финансовую подушку безопасности", — отметил Игорь Балынин.

При возникновении финансовых трудностей нужно не брать новые кредиты, а подстраиваться под запросы работодателей. Если получить навыки, которые сейчас ценятся на рынке, можно найти хорошую работу и увеличить свой заработок. Это поможет самостоятельно выплатить все долги и справиться с финансовыми трудностями.

Что касается банкротства, то это не универсальное спасение, а легальный инструмент с четко прописанными правилами. Это крайняя мера, которую не стоит воспринимать как легкий способ списания ответственности.

"Оправданность использования такого инструмента определяется каждым гражданином самостоятельно. Такая процедура есть, она законна, она регулируется в российском законодательстве, достаточно конкретно и четко прописаны ее параметры", — подытожил эксперт.

