Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому

Банкротство может считаться оправданным шагом, если гражданин полностью осознает параметры и последствия этого юридического механизма, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. О том, почему в вопросах обнуления долгов не существует единого стандарта, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Процедура банкротства в России — это регламентированный законодательством процесс с четким правовым регулированием. Однако наличие юридической возможности не гарантирует целесообразность ее применения для каждого заемщика. Экономист Игорь Балынин подчеркивает, что оценка необходимости этого шага индивидуальна.

"Оправданность, еще раз подчеркиваю, в данном случае, по моему мнению, является достаточно субъективной и определяется конкретным человеком самостоятельно", — считает Игорь Балынин.

Использование данного механизма требует детального изучения всех условий и ограничений. Если гражданин понимает юридические последствия и готов к ним, процедура достигает своей цели.

"И если действительно гражданин понимает все нюансы такой процедуры и желает использовать данную процедуру, то в целом с точки зрения данного гражданина, вероятно, всего ее можно считать оправданной", — отметил Игорь Балынин.

В сухом остатке: законодательство предоставляет работающий инструмент, но его активация зависит исключительно от решения заемщика. Главным критерием здесь выступает понимание всех параметров процесса, а не простое наличие задолженности.

