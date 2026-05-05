Банкротство сжигает мосты: как способ обнулить долги превращается в долгоиграющее клеймо

Банкротство может стать не только спасательным кругом, но и долговой ловушкой с долгоиграющими юридическими последствиями, предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. О скрытых рисках популярной финансовой процедуры эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Массовое списание долгов стало обыденностью, однако заветный статус банкрота — это не просто чистый лист, а серьезное клеймо на биографии. Для многих процедура кажется легким выходом, но закон выставляет за неё вполне конкретный счет в виде временного поражения в правах.

"В течение пяти лет после завершения в отношении соответствующего гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве физического лица гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства", — отметил Игорь Балынин.

На практике это означает, что банковские двери для такого человека закроются, ведь желающих давать кредит официально признанному неплательщику найдется немного.

Помимо финансовых трудностей, банкротство бьет по карьерным амбициям. Если вы планировали руководить компанией или строить карьеру в финансах, придется снизить планку.

"В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве, он не вправе занимать должности в уровнях управления юридического лица", — добавил эксперт.

Для банковского сектора этот запрет и вовсе растягивается на целое десятилетие.

Зачастую "советники" забывают упомянуть, что процедура — это право, а не обязанность, и пользоваться ей нужно максимально осознанно. Прежде чем объявлять себя финансово несостоятельным, стоит взвесить, перевешивает ли минутное облегчение годы ограничений и запретов на нормальную профессиональную деятельность.

Полная запись программы с Игорем Балыниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.