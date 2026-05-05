Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой

Введение новых стандартов безопасности в Китае приведет к запрету полностью выдвижных дверных ручек на внутреннем рынке, сообщил главный редактор журнала "Автопилот" Дмитрий Гронский. О деталях новых правил сертификации транспорта эксперт рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

Китайское законодательство внедряет жесткие технические регламенты, касающиеся эргономики и безопасности эксплуатации автомобилей. Одной из ключевых мер станет обязательное наличие не менее пяти физических кнопок в салоне, что исключит перенос управления критически важными функциями, такими как стояночный тормоз, исключительно в интерфейс мультимедийной системы.

"Было несколько, на моей памяти, очень серьезных аварий. Я не был свидетелем, но читал: одна — в Германии, вторая — в Китае, когда не смогли спасти людей из-за того, что заблокировались полностью выдвижные ручки", — сообщил Дмитрий Гронский.

С будущего года подобные механизмы окажутся под запретом. Допускаться будут только ручки, которые можно открыть вручную принудительным нажатием. Кроме того, изменяются правила предсерийных испытаний: теперь автомобиль обязан пройти от 100 до 200 тысяч километров по дорогам общего пользования и бездорожью для получения одобрения типа транспортного средства.

"Были многочисленные по всему миру жалобы, что китайцы сократили срок выпуска модели с принятых в Европе четырех-пяти лет", — отметил Дмитрий Гронский.

Реформы направлены на увеличение цикла доводки машин, который в западной и японской практике традиционно занимает около четырех лет. Новые требования заставят производителей, ориентированных на рынок КНР, изменить конструкцию многих моделей, представленных на текущих профильных выставках.

