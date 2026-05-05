Машины превращаются в одинаковые коробки: почему даже у премиальных брендов пропало лицо

Мировые автопроизводители отказались от адаптации дизайна под разные регионы в пользу единого китайского стандарта, заявил главный редактор журнала "Автопилот" Дмитрий Гронский, комментируя прошедший Пекинский международный автосалон Auto China 2026. О том, почему западные бренды копируют восточные лекала, эксперт рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

Прогнозы о том, что для европейского и китайского рынков будут создавать разные по стилю машины, не подтвердились. Сегодня ситуация обратная: даже премиальные марки ориентируются на вкусы Поднебесной. При этом "китайское чудо" создают руками западных наемников — бренды массово скупают именитых дизайнеров из Европы и США.

"Хотя надо сказать, что дизайнеры сейчас в Китае в основном сидят мировые. Есть и компании, где чисто китайцы руководят дизайном. Но все равно там работают и люди из европейских компаний, а есть компании, где просто перекупили мировую звезду от дизайна", — рассказал Дмитрий Гронский.

Несмотря на участие бывших топ-дизайнеров из Rolls-Royce и Cadillac, новые модели становятся все более похожими друг на друга. Причина кроется в прагматичном подходе: на перенасыщенном рынке компании боятся экспериментировать и предпочитают копировать успешные решения конкурентов. Инженерная мощь Китая растет, но стремление идти по проторенному пути лишает автомобили индивидуальности.

"Китайщины откровенной уже не стало практически на стендах. Все машины достаточно однообразны. Это свойство восточного менталитета", — констатировал Дмитрий Гронский.

