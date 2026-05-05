Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид

Современный рынок автомобилей переориентировался на последовательные гибриды как на наиболее перспективный формат транспорта, заявил главный редактор журнала "Автопилот" Дмитрий Гронский. О причинах технологического отката мировых концернов эксперт рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

Основным трендом индустрии стала гибридизация, где бензиновый двигатель выполняет роль генератора. Такая схема позволяет использовать преимущества электротяги в городе, сохраняя запас хода до 2000 километров для дальних поездок. В Китае подобные машины получают налоговые льготы, так как официально классифицируются как электромобили.

"Мне удивительно, что это поняли только сегодня, потому что электрический маленький автомобиль BMW i3 появился полтора десятка лет назад. Где на всякий случай, если нет возможности зарядиться, стоял маленький моторчик от скутера БМВ, такая "помогайка", бензиновый", — отметил Дмитрий Гронский.

Ради перехода на чистые электрокары многие компании закрыли перспективные разработки и сократили штат профильных специалистов. Сейчас производители столкнулись с необходимостью восстанавливать утраченные компетенции в области двигателей внутреннего сгорания.

"Я знаю печальную историю, когда компания Volkswagen, мировой лидер в дизельстроении, уволила всех, закрыла программу, а теперь они хватаются за голову, пытаясь этих людей вернуть и что-то сделать, чтобы совершенствовать тот же дизель", — подчеркнул Дмитрий Гронский.

Эксперт добавил, что электромобили эффективны только в городской среде, в то время как гибриды решают проблему нехватки зарядной инфраструктуры на трассах. Развитие должно идти параллельно, без искусственного уничтожения классических технологий.

Полная запись программы с Дмитрием Гронским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
