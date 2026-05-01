Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер

Высокий уровень закредитованности населения обусловлен дороговизной кредитов и ростом цен на базовые товары, считает финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов. О текущей ситуации в банковском секторе эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Текущая динамика по просроченной задолженности в России продолжает расти. Одной из основных проблем является использование новых кредитов для погашения старых обязательств, что загоняет заемщиков в финансовую ловушку. При этом процедура банкротства, несмотря на ее доступность, влечет за собой ряд существенных ограничений в правах на несколько лет.

"То, что он там не сможет некоторыми вещами пользоваться, которыми раньше пользовался — это точно", — констатирует Алексей Герасимов.

Высокие процентные ставки в стране делают обслуживание долгов крайне затруднительным. Если ставка ЦБ составляет 14,5%, то итоговый процент для потребителя оказывается значительно выше, так как банки должны зарабатывать на выдаче займов. Это создает колоссальные переплаты, с которыми справляются не все заемщики.

"У нас всё-таки кредиты, если ставка 14,5%, то, соответственно, людям дают под проценты намного выше, чем 14,5%", — отметил Алексей Герасимов.

Дополнительным фактором выступает стоимость товаров. Из-за утильсбора и логистических издержек техника и автомобили в России стоят дороже, чем в зарубежных странах, превращая покупку привычных вещей в роскошь. На данный момент средняя задолженность на одного человека в России составляет около 470 тысяч рублей. Несмотря на попытки регулятора "охладить" рынок заемного капитала, многие продолжают брать кредиты на базовые потребности из-за отсутствия иных финансовых ресурсов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
