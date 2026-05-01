Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства

Россияне всё чаще выбирают жизнь не по средствам, превращая закредитованность в опасную социальную привычку, считает финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов. О рисках долговой ямы и методах рационального планирования бюджета эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Если исключить несовершеннолетних и граждан старше 65 лет, выясняется, что более 55% трудоспособного населения имеют как минимум один кредит. Особенно заметна эта тенденция среди молодёжи до 30 лет, где на одного человека приходится в среднем почти три займа. Стремление получить всё "здесь и сейчас" часто оборачивается многолетней финансовой зависимостью.

"Ситуация нестабильная, и очень сложно прогнозировать своё будущее и свои возможности по тому, чтобы выплачивать кредиты", — отметил Алексей Герасимов.

Постоянная инфляция и рост налоговых сборов постепенно снижают реальные доходы, что делает долгосрочные обязательства на 10-20 лет крайне рискованными. Трудности испытывают не только наёмные сотрудники, но и предприниматели: в торговых центрах закрываются отделы, а налоговые поступления от бизнеса сокращаются.

Эксперт рекомендует при планировании бюджета брать не максимально возможную сумму, которую одобряет банк, а уменьшать её на треть или даже наполовину. Только такой прагматичный подход позволит сохранить имущество и финансовую устойчивость в случае изменения внешних обстоятельств.

Полная запись программы с Алексеем Герасимовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
