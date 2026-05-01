Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит

Опасность шквалистого ветра в городской черте кратно возрастает из-за особенностей застройки, создающей коридоры для разгона воздушных масс, предупредил инструктор по выживанию туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин. О правилах поведения во время разгула стихии эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В городе ветер ведет себя коварно: если обычные десять метров в секунду — это просто неприятно, то шквалы до 25 метров в секунду превращают рекламные щиты и деревья в снаряды

"Наиболее сильный ветер возникает в эффект трубы между зданиями, которые выстроены в коридор, где скорость ветра разгоняется за счет планировки архитектуры, особенно в городах. В таких местах это максимально опасная вещь, даже если вы едете в машине", — отметил Дмитрий Алёшкин.

Многие ошибочно считают салон автомобиля надежной крепостью. Однако физика летящего предмета легко обнуляет эту уверенность. Спикер вспомнил случай, когда рухнувшее дерево пробило лобовое стекло насквозь. В такой ситуации машина защищает лишь от дождя, но не от тяжелых конструкций.

"Магазин, кафе — это место, где можно укрыться на какое-то время. Поэтому еще раз, помимо слуха, еще смотрим, где мы ходим", — добавил Дмитрий Алёшкин.

Главный совет прост: не полагаться на удачу и избегать узких "коридоров" между высотками. Лучше переждать пик непогоды в капитальном строении, чем проверять на прочность крышу своего авто или собственную внимательность.

