Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит

Правда ТВ » Точка зрения

Опасность шквалистого ветра в городской черте кратно возрастает из-за особенностей застройки, создающей коридоры для разгона воздушных масс, предупредил инструктор по выживанию туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин. О правилах поведения во время разгула стихии эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В городе ветер ведет себя коварно: если обычные десять метров в секунду — это просто неприятно, то шквалы до 25 метров в секунду превращают рекламные щиты и деревья в снаряды

"Наиболее сильный ветер возникает в эффект трубы между зданиями, которые выстроены в коридор, где скорость ветра разгоняется за счет планировки архитектуры, особенно в городах. В таких местах это максимально опасная вещь, даже если вы едете в машине", — отметил Дмитрий Алёшкин.

Многие ошибочно считают салон автомобиля надежной крепостью. Однако физика летящего предмета легко обнуляет эту уверенность. Спикер вспомнил случай, когда рухнувшее дерево пробило лобовое стекло насквозь. В такой ситуации машина защищает лишь от дождя, но не от тяжелых конструкций.

"Магазин, кафе — это место, где можно укрыться на какое-то время. Поэтому еще раз, помимо слуха, еще смотрим, где мы ходим", — добавил Дмитрий Алёшкин.

Главный совет прост: не полагаться на удачу и избегать узких "коридоров" между высотками. Лучше переждать пик непогоды в капитальном строении, чем проверять на прочность крышу своего авто или собственную внимательность.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.