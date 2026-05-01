Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией

Ограниченность парковочного пространства в больших городах делает защиту автомобилей от падения деревьев практически невозможной, считает инструктор по выживанию туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин. О специфике обеспечения безопасности в условиях плотной городской застройки эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В условиях мегаполиса, включая систему платных парковок Москвы, у жителей отсутствует возможность выбора безопасного места для стоянки. Чаще всего владельцы вынуждены оставлять транспорт на улице, где риск повреждения из-за погодных условий остается высоким.

"Парковочное место — это целая история, вы не выбираете, где поставить машину. Повезло, вечером поставили вот здесь. Но то, что на него упало дерево, а какой у вас выбор был?" — отметил Дмитрий Алёшкин.

Специалист подчеркивает, что городская инфраструктура не позволяет реализовать полный комплекс превентивных мер. Идеальный сценарий, предполагающий отмену рабочих планов и пребывание дома, не соотносится с реальной повседневной активностью граждан. Даже при понимании рисков физически предотвратить ущерб в большинстве случаев невозможно.

Полная запись программы с Дмитрием Алёшкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
