Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек

Из-за новых лимитов Центробанка выдача кредитов в магазинах и на карты сократилась вдвое, сообщил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. О том, как заёмщики уходят от банков к ломбардам, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Центробанк всерьез взялся за тех, кто набрал слишком много долгов. Из-за новых ограничений получить одобрение стало в два раза сложнее: в прошлом году выдача карт и займов в магазинах рухнула на 50%. Банки стали осторожнее, ориентируясь на мировой опыт, чтобы государству потом не пришлось списывать долги граждан, как это было в Японии или Германии.

Когда в банке разворачивают на пороге, люди идут в микрофинансовые организации. Банки это поняли и быстро создали свои дочерние структуры, которые теперь забирают половину этого рынка. Но и там МФО обязаны проверять личность по лицу и запрашивать данные в бюро кредитных историй.

"Люди всё равно будут искать возможность получить деньги без особой проверки и быстро. Поэтому сейчас стал расцветать рынок ломбардов и потребительских, кредитных организаций. Ну, это вот, если кто-то помнит, раньше были такие в советское время, когда люди между собой скидывались и друг другу выдавали кредиты", — отметил Александр Борисов.

