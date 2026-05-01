Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кредитов в стране стало больше, чем людей: почему такая статистика не пугает Центробанк

Правда ТВ » Точка зрения

Количество выданных кредитов в России уже превысило общую численность населения страны, однако регулятор сохраняет спокойствие, утверждает председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. О рисках закредитованности эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Российский рынок кредитования демонстрирует парадоксальные цифры: общий долг населения перевалил за 40 триллионов рублей. На бумаге количество займов превышает число жителей страны, но по факту основную массу долгов формирует узкая группа из 15-18 миллионов человек. Эти люди регулярно берут повторные кредиты, и именно в этой группе чаще всего случаются сбои по платежам.

Несмотря на внушительные суммы, общая ситуация не вызывает тревоги у регулятора, так как средний уровень просрочки держится в пределах 1,5%. Однако внутри системы есть "красные зоны". Если в ипотеке, где есть залог, дисциплина почти идеальная, то в сегменте кредитных карт и выдачи наличных доля невозвратов достигает 14%. Похоже, отсутствие материальной ответственности в виде залога заметно расслабляет заемщиков.

"Центральный Банк очень внимательно следит за ситуацией", — считает Александр Борисов.

Благодаря жесткому контролю ЦБ, даже периоды с высокими процентными ставками не привели к социальному взрыву. Система остается устойчивой, пока регулятор держит руку на пульсе и вовремя калибрует правила для банков и МФО.

Полная запись программы с Александром Борисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.