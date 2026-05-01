Сначала конфеты вместо правил, потом — уголовные дела: как привить ребёнку границы дозволенного

Отсутствие своевременного наказания в детстве приводит к резкому росту преступности среди молодежи, считает эксперт в области образования, воспитания, семейной и молодёжной политики Руслан Ткаченко. О том, как семейная иерархия влияет на правосознание будущего гражданина, специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Корень проблемы кроется в разрушении базовой модели мира. Для ребенка отец — это первая фигура, которая дает норму и правила. Если эта ступенька пропущена, то и государственные законы в будущем воспринимаются как пустой звук.

"Если не было наказания со стороны отца, если можно было все, то когда я вырос, что такое государство? Ты кто? Ты почему мне это указываешь?" — описывает эксперт позицию таких правонарушителей.

Многие родители боятся слова "наказание", путая его с грубой силой, хотя эффективным может быть даже суровый взгляд. До определенного возраста мозг ребенка работает на уровне стимулов и эмоций, поэтому одних слов часто недостаточно.

"Наказание — это не дать ему конфету, наказание — это пойти дальше. Он должен получить эмоциональное понимание, что это неправильно", — отметил Руслан Ткаченко.

Попытки заменить авторитет бесконечными уговорами приводят к тому, что подросший человек просто не понимает, на каком основании общество требует от него соблюдения законов.

Полная запись программы с Русланом Ткаченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
