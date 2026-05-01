Воспитание с оглядкой на Уголовный кодекс: как нежелание стать преступником бьёт по демографии

Желание избежать статуса преступника становится для многих россиян весомым аргументом против деторождения, считает эксперт в области образования, воспитания, семейной и молодёжной политики Руслан Ткаченко. О влиянии жесткого контроля за методами воспитания на демографический кризис специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

За последние пятнадцать лет общественное восприятие родительских методов воспитания совершило крутой разворот. Если раньше отсутствие "ремня" за плохие оценки считалось упущением, то сегодня любое физическое замечание трактуется как проявление агрессии. Руслан Ткаченко напоминает, что воспитание — это не только право, но и прямая обязанность, включающая передачу норм через систему поощрений и взысканий.

"Нормы и правила — это значит что-то можно, чего-то нельзя. Если есть норма, значит есть наказание из-за ее нарушения. То есть какая норма, если за это не наказывают?" — отметил Руслан Ткаченко.

Спикер сравнивает действия проверяющих органов с работой полиции: если силовики врываются в дом без законных оснований, они сами нарушают закон. Однако сегодня ситуация такова, что тысячи семей живут в постоянном напряжении из-за риска доноса со стороны воспитателей или учителей. По мнению эксперта, такой тотальный стресс наносит обществу гораздо больше вреда, чем даже не зафиксированный факт физического наказания.

"Одна из базовых причин, как оказалось, в том, что люди боятся рожать детей, чтобы не стать преступниками. Потому что, если я ребенку дал подзатыльник, меня наказали, у меня отобрали же ребенка, это есть наказание. То зачем я буду рожать?" — объяснил эксперт.

Страх перед вмешательством государства в дела семьи напрямую отражается на статистике Росстата. Ткаченко подчеркивает, что катастрофическое падение рождаемости, достигшее очередного минимума за столетие, спровоцировано в том числе и этой атмосферой недоверия. Родители не хотят брать на себя ответственность, которая в любой момент может обернуться уголовным делом из-за обычного воспитательного процесса.

