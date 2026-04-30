Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра

Квартира в ипотеку перестает быть инвестицией, если владелец планирует в ней жить, считает финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов. О том, как долговые обязательства превращаются в "снежный ком" из-за инфляции и недооцененных расходов, эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Многие выбирают ипотеку как "меньшее из двух зол", предпочитая переплату банку в два-три раза вместо аренды. Психологически проще обставлять свой угол, чем отдавать деньги чужому человеку, но математика жизни часто бьет по кошельку больнее ожиданий. Реальность такова, что люди склонны рисовать позитивные финансовые модели, забывая про ежегодную индексацию ЖКХ на 10-11% и инфляцию, за которыми не поспевают зарплаты.

В итоге уровень жизни падает: сначала исчезают поездки, а затем начинаются проблемы с обязательными платежами.

"За прошлый год эта задолженность по кредитам увеличилась на 30 процентов. Это достаточно существенная сумма", — отметил Алексей Герасимов.

