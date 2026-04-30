Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра

Правда ТВ » Точка зрения

Квартира в ипотеку перестает быть инвестицией, если владелец планирует в ней жить, считает финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов. О том, как долговые обязательства превращаются в "снежный ком" из-за инфляции и недооцененных расходов, эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Многие выбирают ипотеку как "меньшее из двух зол", предпочитая переплату банку в два-три раза вместо аренды. Психологически проще обставлять свой угол, чем отдавать деньги чужому человеку, но математика жизни часто бьет по кошельку больнее ожиданий. Реальность такова, что люди склонны рисовать позитивные финансовые модели, забывая про ежегодную индексацию ЖКХ на 10-11% и инфляцию, за которыми не поспевают зарплаты.

В итоге уровень жизни падает: сначала исчезают поездки, а затем начинаются проблемы с обязательными платежами.

"За прошлый год эта задолженность по кредитам увеличилась на 30 процентов. Это достаточно существенная сумма", — отметил Алексей Герасимов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.