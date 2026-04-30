Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться

Аномальные снегопады в конце апреля перестают быть сенсацией из-за стремительной трансформации климата, предупредил инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин. О том, как правильно оценивать угрозы городской среды в непогоду, специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Погода окончательно сорвалась с цепи, и зимние декорации посреди весны — теперь не столько повод для удивления, сколько побочный эффект глобальных перемен. Если раньше мы ждали снега в декабре, то теперь он может нагрянуть даже летом, превращая календарь в бесполезную бумагу.

"У нас погода настолько сейчас меняется, что летом у нас может быть и снег", — считает Дмитрий Алёшкин.

По его мнению, сейчас не стоит полагаться на традиционные сезоны, так как климат перекраивает сам себя прямо на наших глазах. Главная ошибка городского жителя — оценивать опасность только по столбику термометра. Пока все кутаются в шарфы, настоящую деструктивную работу выполняет ветер. Именно он валит деревья и срывает рекламные щиты, превращая улицы в зону повышенного риска.

"Очень внимательно смотрим прогноз погоды. Действительно, по телевидению, в интернете — неважно. Не только температуру, силу ветра, потому что ветер — это основная угроза для человека в городской среде", — порекомендовал Дмитрий Алёшкин.

Полная запись программы с Дмитрием Алёшкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
