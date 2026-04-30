Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности

Официальный уровень бедности в России по итогам 2025 года составил 6,5%, однако реальное восприятие этой границы населением значительно выше, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. О системных проблемах неравенства и структуре долгов граждан эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Несмотря на объем ВВП свыше 200 триллионов рублей, в стране сохраняется значительный разрыв между статистическими данными и реальными доходами населения. Прожиточный минимум установлен на уровне 17 тысяч рублей, в то время как сами граждане определяют порог бедности в 50 тысяч рублей. Учитывая, что около половины населения получает доходы именно в этом диапазоне, социальная напряженность сохраняется.

"Когда граждан опрашивали, как они бедность определяют, то для них граница бедности начинается с 50 тысяч рублей. А у нас практически половина населения как раз получает вот где-то в районе 50 тысяч на человека", — сообщил Александр Борисов.

Второй фундаментальной проблемой остается растущее неравенство.

"Богатые богатеют, а бедные беднеют. И хотя в номинальном выражении доходы растут, номинальные зарплаты рекорд прошлого года в среднем по стране преодолели 100 тысяч рублей", — отметил эксперт.

Анализ долговой нагрузки показывает, что 20 триллионов рублей приходится на ипотеку, более 5 триллионов — на кредиты наличными, а свыше 2 триллионов выдано микрофинансовыми организациями. Подобная динамика свидетельствует о том, что эти финансовые инструменты используются для компенсации нехватки реальных доходов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
