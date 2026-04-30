Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, избивавший детей. В полицию обратились воспитатели. Эксперт в области образования, воспитания, семейной и молодёжной политики Руслан Ткаченко отмечает, что подобные случаи сегодня рассматриваются на фоне опасного смешения понятий "насилия" и "телесного наказания".

"Это смешение было сделано сознательно. Систему запрета телесных наказаний в Европе исторически продвигали люди, связанные с педофильным лобби, чтобы ограничить влияние родителей", — рассказал Ткаченко в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

По его мнению, современная сверхэмоциональная реакция на любые следы на теле ребенка мешает объективному разбирательству. Из-за этого полиция часто заходит в тупик. Вместо того чтобы сразу выявлять реальную угрозу, силовикам приходится формально сверять, чье заявление поступило раньше — от педагогов или родителей, — даже когда "гематомы" оказываются обычными ссадинами. В результате пока одни дети страдают от домашних тиранов, другие становятся инструментом клеветы, как в случае с учителем музыки, чью жизнь разрушила "шутка" учеников.

