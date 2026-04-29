Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы

Трудности с самореализацией и поиском работы часто связаны с отсутствием связи с отцом в детстве, утверждает семейный психолог, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова. О том, за какие навыки в жизни ребенка отвечают мать и отец, эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Для ребенка важно само присутствие родителя в его жизни, так как это дает ощущение собственной значимости и того, что в него вкладываются. Когда эта связь рвется, возникает чувство пустоты, которое забирает у человека жизненные силы. Психолог подчеркивает, что родители выполняют разные задачи: мать учит ребенка любить и заботиться, а отец отвечает за его выход в общество.

"От отца мы учимся социально реализовывать себя, то есть нести себя в этот мир, чувствовать свою ценность для этого мира", — считает Ольга Коновалова.

Если отца в жизни не было, человеку становится трудно отделиться от семьи и начать строить карьеру. Часто такие люди не могут найти работу или заработать деньги обычным путем. Вместо того чтобы просто выполнять задачи, они тратят на это огромное количество сил и сталкиваются с серьезными препятствиями там, где другим все дается легко.

Полная запись программы с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
