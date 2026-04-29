Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей

Правда ТВ » Точка зрения

Даже если отец сам решил забыть о первенце, его все равно будет грызть совесть, считает семейный психолог Ольга Коновалова. О том, почему не получается просто вычеркнуть родных людей из жизни, эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Попытка вычеркнуть ребенка из жизни — это как попытка удалить системный файл из компьютера: со временем всё равно "заглючит". Мужчина может убеждать себя, что всё в порядке, но психология — штука упрямая. Можно долго договариваться с совестью и придумывать оправдания, но рано или поздно внутренний голос подаст сигнал.

"Я бы сказала, что в этом случае чаще всего вина всегда возникает. И более того, есть такое понятие как системная вина или родовая вина, где, как я уже говорю, все должны быть на своих местах", — отметила Ольга Коновалова.

Часто отцы "просыпаются", когда дети уже выросли. Начинаются попытки наладить связь, но тут их ждет холодный душ. Ребенок, который годами рос без участия папы, имеет полное право на обиду. Он был заложником чужого решения и теперь смотрит на ситуацию либо обиженными глазами матери, либо через призму своего долгого ожидания.

"Бывает такое, что мы начинаем договариваться со своей совестью и нивелируя эту вину, находя себе различные оправдания для того, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно", — добавила эксперт.

Полная запись программы с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.