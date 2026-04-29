Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году

Правда ТВ » Точка зрения

Приднестровские силы имели реальную возможность дойти до Кишинева еще в начале девяностых, однако приказ из России остановил наступление, напомнил военный обозреватель Юрий Селиванов. О военном потенциале республики и исторических параллелях эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Миф о бессилии Приднестровья в 1992 году не выдерживает проверки фактами, уверен Юрий Селиванов. Очевидец событий подчеркивает, что ополчение при поддержке 14-й армии имело все ресурсы для окончательной победы.

"И было, в общем-то, предложение высказано российской стороне приднестровцами. А почему бы нам, собственно, не дойти до Кишинева? И у них, на самом деле, такая возможность была", — отметил Юрий Селиванов.

Однако Москва предпочла не рисковать и отдала приказ остановиться, сохранив статус-кво. С тех пор прошло более тридцати лет, и попытки Киева представить регион беззащитным являются серьезной ошибкой. В ПМР проживают сотни тысяч граждан России, а российское военное присутствие остается весомым аргументом. У Москвы достаточно рычагов воздействия на ситуацию, даже если границы СВО пока не сомкнулись с рубежами республики.

Полная запись программы с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
