Тайное оружие Россотрудничества: зачем России нужны архитекторы смыслов в соседних странах

России необходимо формировать новые политические элиты в соседних странах и продвигать идею суверенитета как прагматичный выбор, заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин. О методах укрепления влияния Москвы эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Западные страны активно готовят управленческие кадры для Европы, которые транслируют антироссийскую повестку. При этом в таких странах, как Украина, Молдавия или Азербайджан, Москве не хватает новых сторонников, а ставка часто делается на политиков из прошлого.

"То есть они элиту выращивают для тех стран, где они хотят доминировать в Европе, вот вырастили элиту, теперь она вся антироссийская. Но мы-то почему не выращиваем такую элиту для Украины, для Азербайджана, для Молдавы?" — отметил Иосиф Дискин.

По мнению эксперта, новому руководству Россотрудничества следует привлечь специалистов по мягкой силе, чтобы объяснять зарубежным партнерам ценность суверенитета. Дискин подчеркнул, что без рационального подхода независимость часто оборачивается приходом к власти некомпетентных популистов, которые разрушают экономику и социальную сферу своих стран.

Примером успешного баланса является Индия под руководством Нарендры Моди. Страна укрепляет суверенитет, закупая российские системы ПВО и истребители, при этом сохраняя рабочие отношения с США. На индийском флоте русский язык фактически стал рабочим для офицеров, проходивших обучение в России.

"Солдаты и матросы не очень понимают, а офицеры все понимают очень, потому что военно-морской флот Индии воюет и несёт службу на российских кораблях", — пояснил эксперт.

