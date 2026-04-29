Билет в один конец: как в Киеве пытаются спасти себя, поджигая приднестровский фитиль

Западные кураторы используют Молдавию как инструмент для втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией, считает политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. О геополитических играх вокруг Приднестровья эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Ситуация вокруг Приднестровья напоминает игру с огнем на пороховой бочке. Склад боеприпасов в Колбасне, где хранятся тысячи тонн еще советского железа, превратился в объект опасных маневров. Любая попытка захвата этого объекта — это перспектива экологической катастрофы регионального масштаба.

"Попытка захвата того же склада боеприпасов в Колбасне — это на севере Приднестровья — там настолько все на самом деле уже старенькое лежит, но это тысячи тонн боеприпасов, что это может привести в принципе к тяжелой катастрофе с экологическими последствиями", — отметил Юрий Селиванов.

За спиной молдавских властей отчетливо видны тени западных стратегов. По мнению эксперта, самостоятельность Кишинева — это иллюзия. Выборы в республике признаются авансом только ради сохранения нужного политического курса, даже если местное население голосует иначе. На этом фоне Майя Санду ищет поддержки у Киева, что выглядит логичным шагом в рамках общего сценария.

"Зеленский находится сейчас в таком положении, в таком состоянии, что он готов ухватиться за любую возможность, чтобы спасти, во-первых, самого себя, во-вторых, свой режим. Это для него способ втягивания Запада в войну с Россией", — пояснил спикер.

Для украинского режима Молдавия и Приднестровье — это удобная лазейка, чтобы расширить зону конфликта и заставить коалицию НАТО вступить в дело официально. Пока Бухарест грезит идеями "Великой Румынии" до Урала, реальность подкидывает им перспективу получить под боком зону тотальной нестабильности и войны с мощной российской армией.

Полная запись программы с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
